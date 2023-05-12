22 bin TL olacak! Memura emekliye 3'ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur'luya 10.000 TL çıplak maaş!
Son zamanlarda, memur ve emekli zammı ile ilgili aramalar hız kazandı. Özellikle kamu işçilerinin maaşlarına yapılan yüzde 45'lik zam oranı, Temmuz ayında gerçekleşecek zam için bir referans oluşturdu. Ancak, memurlar ve emekliler için beklenen zam süreci biraz daha karmaşık bir yapıya sahip. Bu makalede, memur ve emekli zammıyla ilgili detayları ve ödemeleri bulabilirsiniz. Memurlar ve emekliler için zam formülü, genellikle 3'lü bir yapıya sahiptir. Bu yapıda, enflasyon oranı, büyüme oranı ve reel artış gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Temmuz ayında gerçekleşecek zamda da bu formül kullanılacak.
Kamu işçileri için belirlenen 6 aylık zam oranı memur ve emekliye de referans olacak. Bu kapsamda Temmuz'da 3'lü zam formülü gelecek. Hem memurlara hem emeklilere yansıtılacak refah payı için bir yasal düzenleme çalışmaları yapılacak. Kamu işçilerinin zam oranları memurlar ve memur emeklilerinin Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine de etki edecek. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Memurlara ek zam gelecek mi? İşte detaylar...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL!
Başkan Erdoğan'dan memura müjde! İşte yapılan açıklama;
"Şimdi memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Memur artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. Temmuzda en düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından az olmayacak seviyede düzenleyeceğiz. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak."
Bazı işçiler için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretin brüt 15 bin lira, ilk 6 aylık zam oranının yüzde 45 olarak belirlenmesinin ardından hem memurlar hem de aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler gözünü Temmuz artışına çevirdi.