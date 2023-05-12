22 bin TL olacak! Memura emekliye 3'ü 1 arada zam netleşti! %45 referans artışla SSK, Bağkur'luya 10.000 TL çıplak maaş!

Kamu işçileri için belirlenen 6 aylık zam oranı memur ve emekliye de referans olacak. Bu kapsamda Temmuz'da 3'lü zam formülü gelecek. Hem memurlara hem emeklilere yansıtılacak refah payı için bir yasal düzenleme çalışmaları yapılacak. Kamu işçilerinin zam oranları memurlar ve memur emeklilerinin Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine de etki edecek. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Memurlara ek zam gelecek mi? İşte detaylar...