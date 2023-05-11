Bakan Bilgin’den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?

Kamu çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı." dedi.