Bakan Bilgin'den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayın programında, asgari ücret, emekli maaşları düzenlemesi ve kamu çalışanlarına yapılan zam oranlarına ilişikin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret eden Bilgin en az 500 dolar olması gerektiğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayın programında, asgari ücret, emekli maaşları düzenlemesi ve kamu çalışanlarına yapılan zam oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kamu çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı." dedi.
"MEMURLAR ENDİŞE ETMESİN"
Memurlarla yapılan sözleşmenin dönemleri olduğu vurgulayan Bakan Bilgin, "Memurlar hiç endişe etmesinler. Sayın cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışmamız hazır. Temmuzda yasal olarak uygulamaya sokulacak. Ocak ayında verdiğimiz sözü nasıl tuttuğumuzu biliyorlar." şeklinde konuştu.