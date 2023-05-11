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Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?

Bakan Bilgin'den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayın programında, asgari ücret, emekli maaşları düzenlemesi ve kamu çalışanlarına yapılan zam oranlarına ilişikin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret eden Bilgin en az 500 dolar olması gerektiğini söyledi.

11.05.2023 00:56 - Son Güncelleme: 11.05.2023 00:58
Bakan Bilgin’den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayın programında, asgari ücret, emekli maaşları düzenlemesi ve kamu çalışanlarına yapılan zam oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Bilgin’den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?

Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret ederken bir de rakam verdi.

Bakan Bilgin’den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?

Kamu çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili konuşan Bakan Bilgin, "Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı." dedi.

Bakan Bilgin’den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?

"MEMURLAR ENDİŞE ETMESİN"
Memurlarla yapılan sözleşmenin dönemleri olduğu vurgulayan Bakan Bilgin, "Memurlar hiç endişe etmesinler. Sayın cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışmamız hazır. Temmuzda yasal olarak uygulamaya sokulacak. Ocak ayında verdiğimiz sözü nasıl tuttuğumuzu biliyorlar." şeklinde konuştu.

Bakan Bilgin’den milyonları heyecanlandıran açıklama! Asgari ücret için rakam verdi? En an ne kadar olacak?

"ASGARİ ÜCRET 500 DOLARIN ALTINDA OLMAMALI"
Asgari ücretim yıl başında yapılan zam ile 8 bin 500 liraya çıkartıldığı hatırlatan Bakan Bilgin şunları söyledi.

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