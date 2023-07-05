İşçiye kıdem tazminatından sonrası ikinci tazminat! Kim, ne alacak? Maaşa göre ihbar tazminatı tablosu
Çalışanlar kıdem tazminatının yanı sıra belli şartlarda ihbar tazminatına da hak kazanıyor. Hatta dikkat etmezse kendisi de ödemek durumunda kalabiliyor. İhbar tazminatının tutarı maaşa ve çalışma süresine göre değişirken, en düşük ödeme 3 bin 934 liradan 5 bin 273 liraya çıktı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi. İşte ihbar tazminatının şartları ve maaşa, çalışma süresine göre tutarları…
Çalışanların önemli güvencelerinden birisi kıdem tazminatı. Belli şartlarla bu paraya hak kazanılıyor. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat daha var. O da ihbar tazminatı.
Bu süreyi de o işyerindeki kıdem yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı ödeniyor.
BU SÜRELERE DİKKAT!
İş Kanunu'nun 17. Maddesi'ndeki düzenlemeye göre; ihbar süresi, işyerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabiliyor. Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nda da ihbar süreleri farklılık gösteriyor.
Denizcilerin ihbar süreleri İş Kanunu ile uyumlu. Deniz İş Kanunu'na tabi çalışan gemi adamının belirsiz süreli hizmet akdi, 6 ay geçmedikçe feshedilemiyor.