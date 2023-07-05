İşçiye kıdem tazminatından sonrası ikinci tazminat! Kim, ne alacak? Maaşa göre ihbar tazminatı tablosu

BU SÜRELERE DİKKAT!

İş Kanunu'nun 17. Maddesi'ndeki düzenlemeye göre; ihbar süresi, işyerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabiliyor. Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nda da ihbar süreleri farklılık gösteriyor.



