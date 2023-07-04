Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan TOKİ açıklaması: 190 bin 402 afet konutu yapıldı! TOKİ evlerinde 3 kriter!

Özhaseki, "Vatandaşlarımızın düşük peşinat ve uzun vadeyle ev sahibi olabilmeleri için TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutlarının güvenirliliğini kanıtladığına işaret eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yüz akı olan TOKİ, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için ürettiği konutlarla büyük bir teveccüh görüyor. Yuva kuran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla güçlü ve daha yaşanabilir şehirler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılmayan TOKİ konutları, depreme karşı sağlam oluşuyla da milletimizin takdirini topladı. TOKİ'miz eliyle, sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları ve afet konutlarının inşası başta olmak üzere ortaya koyacağımız çalışmalarla sağlam, yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa etmeye devam edeceğiz."