Ve başladı, maaş farkı bekleyenler hesaplarınızı kontrol edin! Emekli Sandığı... Emekliye ek zam ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!
TÜİK'in açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ile ilave edilerek memur ve memur emeklisi maaşlarına zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de artışa ek zam yapıldı. Memur ve emeklilerin böylelikle hem maaşları arttı hem de ilave zam aldı. Ancak maaşlar 1'i ile 5'i arasında yatırıldığından ek zamlar ödenememişti. Ek zamlar 27 Ocak itibariyle hesaplara yatmaya başlıyor. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan milyonlarca kişi maaş farklarını bugün PTT'den ile alabilecek. İşte detaylar...
Memur, emekli ve Malul, dul veya yetim aylığı alanları ilgilendiriyor! Zamlarla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Maaş farkları bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri maaşlarını zamsız olarak almıştı. Yüzde 30.95 zamla oluşan fark bugün ödeniyor. Malul, dul veya yetim aylığı alanlar da aynı gün ödemelerini alacak. İşte meslek meslek ek zam dahil yeni maaşlar ve maaş farkı ödeme takvimi...
Ocakta tüm emekliler sevindi. Memur ve emekliye ek zammı içeren yasal düzenlemeyle birlikte aylık ve ücretlerde artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkarıldı. Böylece yüzde 5 zam ve enflasyon farkıyla yüzde 27.9 olan Ocak zammı, yüzde 30.95'e yükseldi. İşte öğretmen, kaymakam, genel müdür, şube müdürü ve diğer mesleklerdekilerin yeni zamlı maaşları ve maaş farkı ödeme tarihleri...
Üç Aylık maaş alanlar:
Maaşlarını aylık olarak alan Harp ve Vazife Malulleri ve Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanlar zam farklarını 27 Ocak Perşembe günü itibariyle alabilecekler.