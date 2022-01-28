Ve başladı, maaş farkı bekleyenler hesaplarınızı kontrol edin! Emekli Sandığı... Emekliye ek zam ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

Memur, emekli ve Malul, dul veya yetim aylığı alanları ilgilendiriyor! Zamlarla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Maaş farkları bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri maaşlarını zamsız olarak almıştı. Yüzde 30.95 zamla oluşan fark bugün ödeniyor. Malul, dul veya yetim aylığı alanlar da aynı gün ödemelerini alacak. İşte meslek meslek ek zam dahil yeni maaşlar ve maaş farkı ödeme takvimi...