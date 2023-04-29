2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur'a 900 gün indirim, 1 yıllık staj...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda son dönemde gündeme gelen çalışmalar sonucu, yaşsız emeklilik yolu açıldı ve yaklaşık 4 milyon kişi fırsattan yararlandı. Bunun yanı sıra AK Parti hükümeti, emeklilik reformlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bağkur'luların prim eşitliği, kısmi emeklilikte yaş indirimi gibi birçok adım atılıyor. Peki, kimler bu fırsatlardan yararlanacak? Son gelişmeler şu şekilde: Bağkur'luların prim eşitliği konusunda yapılan düzenleme ile prim ödemelerindeki eşitsizlik giderilecek ve Bağkur'luların SSK'lilerle aynı prim oranlarını ödemesi sağlanacak. Bu sayede Bağkur'lular emeklilik haklarında da eşitlik sağlanmış olacak.
29.04.2023 13:48 - Son Güncelleme: 29.04.2023 13:48
4 milyonu aşkın kişiye emeklilik fırsatı açan EYT düzenlemesinin arkasından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başlıyor. Bu kapsamda prim eşitliği ve kolaylığı, yaş destekleri de masaya geldi. Çalışmalar içinde kısmi emeklilik mevzusu da gündeme getirilecek. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? 3600 primle kısmi emeklilik şartları değişecek mi? İşte merak edilenler!
EYT yasasıyla 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yaş şartının kaldırılmasının ardından, emeklilikte yeni reform hamleleri için kollar sıvandı.
BİLGİN SİNYALİ VERDİ
Reform kapsamında ele alınacak konulardan birini de Bağ-Kur'luların emeklilik sistemi oluşturacak.