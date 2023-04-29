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Haberler Ekonomi 2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur'a 900 gün indirim, 1 yıllık staj...

2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur'a 900 gün indirim, 1 yıllık staj...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda son dönemde gündeme gelen çalışmalar sonucu, yaşsız emeklilik yolu açıldı ve yaklaşık 4 milyon kişi fırsattan yararlandı. Bunun yanı sıra AK Parti hükümeti, emeklilik reformlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bağkur'luların prim eşitliği, kısmi emeklilikte yaş indirimi gibi birçok adım atılıyor. Peki, kimler bu fırsatlardan yararlanacak? Son gelişmeler şu şekilde: Bağkur'luların prim eşitliği konusunda yapılan düzenleme ile prim ödemelerindeki eşitsizlik giderilecek ve Bağkur'luların SSK'lilerle aynı prim oranlarını ödemesi sağlanacak. Bu sayede Bağkur'lular emeklilik haklarında da eşitlik sağlanmış olacak.

takvim.com.tr
29.04.2023 13:48 - Son Güncelleme: 29.04.2023 13:48
2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur’a 900 gün indirim, 1 yıllık staj... EYT’DE FARK KALKIYOR!

4 milyonu aşkın kişiye emeklilik fırsatı açan EYT düzenlemesinin arkasından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başlıyor. Bu kapsamda prim eşitliği ve kolaylığı, yaş destekleri de masaya geldi. Çalışmalar içinde kısmi emeklilik mevzusu da gündeme getirilecek. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? 3600 primle kısmi emeklilik şartları değişecek mi? İşte merak edilenler!

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2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur’a 900 gün indirim, 1 yıllık staj... EYT’DE FARK KALKIYOR!

EYT yasasıyla 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yaş şartının kaldırılmasının ardından, emeklilikte yeni reform hamleleri için kollar sıvandı.

2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur’a 900 gün indirim, 1 yıllık staj... EYT’DE FARK KALKIYOR!

Kadınlar ve Bağ-Kur'lular başta olmak üzere emekliliği kolaylaştıracak önemli adımlar atılacak.

2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur’a 900 gün indirim, 1 yıllık staj... EYT’DE FARK KALKIYOR!

BİLGİN SİNYALİ VERDİ

Reform kapsamında ele alınacak konulardan birini de Bağ-Kur'luların emeklilik sistemi oluşturacak.

2000-2006-2008 sigortalıya 3600 prim+15 yıl+ 50-50 yaş indirimiyle kademeli kısmi emeklilik! Bağkur’a 900 gün indirim, 1 yıllık staj... EYT’DE FARK KALKIYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün bu konuya değinerek, küçük işletmelerin sahipleri için emeklilik prim gün sayısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti, "Bu konu önümüzde. İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biri bu olacak" dedi.

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