İşçiler, işverenler, muhasebeciler, İK uzmanları dikkat! Vergi istisnası Resmi Gazete’de
Milyonlarca kişi 2022 asgari ücret zammı ve AGİ ile ilgili yeni kararı Şubat maaşlarında görecekler. AGİ kalktı mı? Sorusu cevabı en çok arananlar arasında yer alırken vergisiz asgari ücretin nasıl olacağı merak ediliyor. Vergi istisnası ile ilgili merak edilenler Resmi Gazete'de örneklerle anlatıldı.
27.01.2022 12:15
- Son Güncelleme: 27.01.2022 12:15
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergisiz asgari ücret ve AGİ ile ilgili yeni durumu örneklerle anlatan tebliği yayımladı. 319 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeni dönemde maaşların nasıl hesaplanacağı, brüt ve net maaştan 638 liralık vergi istisnasının nasıl düşüleceği detaylı örneklerle anlatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen asgari ücretin vergi dışı tutulmasına ilişkin düzenlemenin uygulama esasları belirlenirken, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren asgari ücret istisnası uygulamasına yönelik örneklere de yer verildi.