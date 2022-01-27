İşçiler, işverenler, muhasebeciler, İK uzmanları dikkat! Vergi istisnası Resmi Gazete’de

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergisiz asgari ücret ve AGİ ile ilgili yeni durumu örneklerle anlatan tebliği yayımladı. 319 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeni dönemde maaşların nasıl hesaplanacağı, brüt ve net maaştan 638 liralık vergi istisnasının nasıl düşüleceği detaylı örneklerle anlatıldı.