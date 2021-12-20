İşçi ve memura vergi muafiyeti! Tasarı değişirse hesap nasıl olacak? Asgari Geçim İndirimi (AGİ)...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi. Peki bu ne anlama geliyor? AGİ bu durumda nasıl hesaplanacak? Memurlar yararlanacak mı, vergi dilimleri ve matrahları değişecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni dönemin detaylarını anlattı...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Buna göre asgari ücretteki vergi istisnasının tüm çalışanları için uygulanması yeniden gündeme geldi.
Elitaş yaptığı açıklamada, " En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak. Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak" dedi.
Peki bu ne anlama geliyor? İşte tasarıda değişiklik olursa neler yaşanacak, 7 soruda yeni sistemin detayları…
1)Asgari ücret üstünde maaş alanların vergi dilimleri nasıl tespit edilecek?
Asgari ücretin yıllık miktarı olan 60.048 TL için vergi dilimi sıfır olarak hesaplanacak. Bunun üzerindeki yıllık kazanç için yeni bir vergi dilimi oluşturulacak. Böylece çalışanlar daha az vergi ödeyecekler. Örneğin 8 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın 5 bin liralık brüt ücretinden vergi alınmazken 3 bin liralık brüt ücreti üzerinden vergi matrahı oluşturulup vergi hesaplanacak. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis'teki tasarı değiştiğinde uygulama da başlamış olacak.