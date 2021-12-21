5 bankadan mevduat faizi için ağızları kulaklara vardıracak müjde geldi! 32-46-92 günde hesabında parası olanın kazancı ikiye katlanacak!
5 bankadan mevduat faizi artış müjdesi! Hesapta parası olan sevinçten takla atacak. Aralık ayının ortalarında bankalar mevduat faiziyle yeni duyuru yaptı. Bankaların kimisi faiz oranını düşürürken kimisi de müşteri sayısını artırmak için rakamı arttırdı. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz sürüyor. Son açıklamalarla birlikte çoğu da mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Tüm bankaların mevduat faizleri ve tek tek müşteriye sunulan ek imkanlar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Hesabı olmayan ve vadeli mevduat hesabı açmak isteyenler bankalar tarafından sunulan güncel oranları öğrenerek bu doğrultuda en yakın şubeye uğrayacak.
21.12.2021 15:43
- Son Güncelleme: 21.12.2021 15:43
32, 46 ya da 92 günlük mevduat hesabınızla paranızı artırabilirsiniz. Bankalarda açılan hesaplar mevduat faiziyle kazançlar artıyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Mevduat faizi birikiminizi artırıyor ve param durduğu yerde artsın diyenler bu yöntemi tercih ediyor. 43.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar sorusu yeni ayla beraber akıllarda yer almaktadır. Mevduat hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler bankaların sunduğu oranları kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek parasını yatıracağı bankayı seçecek. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini duyurmaktadır.