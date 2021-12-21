5 bankadan mevduat faizi için ağızları kulaklara vardıracak müjde geldi! 32-46-92 günde hesabında parası olanın kazancı ikiye katlanacak!

32, 46 ya da 92 günlük mevduat hesabınızla paranızı artırabilirsiniz. Bankalarda açılan hesaplar mevduat faiziyle kazançlar artıyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Mevduat faizi birikiminizi artırıyor ve param durduğu yerde artsın diyenler bu yöntemi tercih ediyor. 43.000 TL mevduat faizi ne kazanç sağlar sorusu yeni ayla beraber akıllarda yer almaktadır. Mevduat hesabı olan ya da hesap açmak isteyenler bankaların sunduğu oranları kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek parasını yatıracağı bankayı seçecek. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini duyurmaktadır.