İŞÇİ SONUÇ: https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçlarına nasıl bakılır?
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, "11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi. Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı için kura sonuçlarına göre asıl ve yedek isim listesi https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyuracak. İşte 28-29 Aralık 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlik görevlisi İŞÇİ SONUÇ https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL İSİM LİSTESİ! Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla...
İŞÇİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ! Sağlık Bakanlığı son gün kurası 29 Aralık'ta çekildi. 11.317 sürekli işçi alımı için başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan binlerce kişi kura sonuç sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları: İŞÇİ SONUÇ https://iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ!
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLÇİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!
11.317 sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başlamıştı. 29 Aralık 2022 tarihinde ise son kura çekimi gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
Bakan Koca paylaşımında, "11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.
KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER!
👉28 Aralık 2022 Çarşamba günü kura çekilişi yapılan iller şu şekilde;
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.