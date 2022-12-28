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Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...

SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...

Emekliye yılbaşı ikramiyesi hakkında birçok detay merak ediliyor. Yeni yıla 3 gün kala yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği araştırılmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez ikramiye alıyor. Peki, yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
28.12.2022 10:57 - Son Güncelleme: 28.12.2022 10:57
SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...

SSK ve Bağ-Kur emekliye ikramiye hakkında araştırmalar hızlandı. Milyonlarca emekli yeni yılda ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor.

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SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...

GEÇEN SENE 1.100 TL VERİLDİ

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü yılbaşı emekli ikramiyesine çevrildi. Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez 1.100 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Yılda iki kez bayramlarda ödenen bayrm ikramiyesi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesabına ödeniyor. Emekli yılbaşı ikramiyesi verileceğine dair bir resmi açıklama bulunmuyor o nedenle yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesi beklenmiyor.

SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez yapılan emekli ikramiye ödemesi 1100 TL olarak yapılıyor.

SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...

YENİ YILDA BAYRAM İKRAMİYESİ 3.100 TL Mİ OLACAK?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok maaşa zam yapıldı. Bu nedenle bayramlarda verilen emekli ikramiyesinin yeni yılda artması bekleniyor.

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