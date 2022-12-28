SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...
Emekliye yılbaşı ikramiyesi hakkında birçok detay merak ediliyor. Yeni yıla 3 gün kala yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği araştırılmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez ikramiye alıyor. Peki, yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...
28.12.2022 10:57 - Son Güncelleme: 28.12.2022 10:57