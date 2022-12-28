SSK, Bağ-Kur EMEKLİ İKRAMİYESİ sebil edildi! Nefesler tutuldu! +1 MAAŞ zam gelecek! 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ açmazı! Yeni yılda 3 BİN 150 TL...

GEÇEN SENE 1.100 TL VERİLDİ

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü yılbaşı emekli ikramiyesine çevrildi. Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez 1.100 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.