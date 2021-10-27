İşçi, memur, yaşlı, engelli milyonları ilgilendiriyor! Zam geldi! Rakamlar netleşti! Asgari ücretli, memur, işçi...
Doğrudan aşağı yukarı 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir, işveren asgari ücretin altında ücret ödeyemez, işçinin yaşına, bölgelere göre ayırım yapılmaz. Asgari ücret bir insanın en temel ihtiyaçları olan yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılaması için alınan en düşük ücrettir. Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parametreler de göz önüne alınarak belirleniyor. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret artınca neler değişecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Milyonlarca çalışan merak ediyor. Zam oranları ile alakalı yeni ilerlemeler yaşanıyor. Asgari ücrete yüzde 22 oranında zam yapılması gündemde. Böylece asgari ücretle çalışan bir bireyin eline ayda net 3.447.50 lira geçecek. Fakat asgari ücret artışı yalnızca asgari ücretliyi değil dolaylı olarak pek çok bireyin aldığı ücreti de arttıracak. İşsizlik aylığı alan da kamu da çalışan da yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları alanlar da etkilenecek.
Asgari ücret zammı görüşmeleri yaklaşırken, konuyla ilgili soruların yanıtları da merak ediliyor. Asgari ücreti ödemeyen işverene idari para cezası uygulanır. Madende çalışanın asgari ücreti normalin iki katından az olamaz. İş sözleşmelerine aksi hüküm konulamaz. Asgari ücret ödemesinde ek ücret, sosyal yardım dikkate alınmaz. Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücretle ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:
Asgari ücret neden uygulanır?
Asgari ücret bir insanın en temel ihtiyaçları olan yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılaması için alınan en düşük ücrettir. Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parametreler de göz önüne alınarak belirlenir. Asgari ücret, çalışan ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak kadar olmalı.
Asgari ücret diğer maaşları etkiliyor mu?
Bütün çalışanlar, memurlar, sözleşmeli personel için uygulanacak asgari geçim indirimi asgari ücrete göre belirleniyor. Bu nedenle memur, sözleşmeli personel maaşları da asgari ücretten doğrudan etkileniyor. Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak.
Asgari ücret ayda kaç gün üzerinden hesaplanır?
Çalışanın saatlik ücreti aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati vardır. Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.50 saattir.çim indirimi tutarları, asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak.