İşçi, memur, yaşlı, engelli milyonları ilgilendiriyor! Zam geldi! Rakamlar netleşti! Asgari ücretli, memur, işçi...

Milyonlarca çalışan merak ediyor. Zam oranları ile alakalı yeni ilerlemeler yaşanıyor. Asgari ücrete yüzde 22 oranında zam yapılması gündemde. Böylece asgari ücretle çalışan bir bireyin eline ayda net 3.447.50 lira geçecek. Fakat asgari ücret artışı yalnızca asgari ücretliyi değil dolaylı olarak pek çok bireyin aldığı ücreti de arttıracak. İşsizlik aylığı alan da kamu da çalışan da yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları alanlar da etkilenecek.