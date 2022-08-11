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EYT'liye hızlı emeklilik! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Primi fazla olanlar dikkat

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmada farklı alternatifler üzerinde durulurken, özellikle primi fazla olanların hızlı emekli olması gündemde. Az primli olanlar için de çeşitli çözümler söz konusu olabilecek. Peki, çalışma süreci avantajı ne olacak? Kademeli maaş imkanı gelir mi? Yaş sınırı gündemde mi? İşte emeklilikte yaşa takılan vatandaşların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

11.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.08.2022 06:58
EYT’liye hızlı emeklilik! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Primi fazla olanlar dikkat

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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EYT’liye hızlı emeklilik! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Primi fazla olanlar dikkat

Çalışma Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda alternatifli çözümler üzerinde duruluyor.

EYT’liye hızlı emeklilik! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Primi fazla olanlar dikkat

8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar EYT kapsamında değerlendiriliyor.

EYT’liye hızlı emeklilik! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Primi fazla olanlar dikkat

Burada yılını veya primini tamamlamamış olanlar veya gerekli primin çok üstünde günü olanlar söz konusu.

EYT’liye hızlı emeklilik! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Primi fazla olanlar dikkat

Kadınlar açısından 20 yılın dolmasına rağmen henüz 25 yıllık süreyi doldurmamış erkek sigortalılar da bulunuyor.

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