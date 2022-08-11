EYT'liye hızlı emeklilik! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Primi fazla olanlar dikkat
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmada farklı alternatifler üzerinde durulurken, özellikle primi fazla olanların hızlı emekli olması gündemde. Az primli olanlar için de çeşitli çözümler söz konusu olabilecek. Peki, çalışma süreci avantajı ne olacak? Kademeli maaş imkanı gelir mi? Yaş sınırı gündemde mi? İşte emeklilikte yaşa takılan vatandaşların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
11.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 11.08.2022 06:58