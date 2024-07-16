İş dünyasından 15 Temmuz mesajı: Hedef daha güçlü Türkiye

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İradesine sahip millet aynı zamanda, ekonomisini de savundu. İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla verdikleri mesajda, "Hainlere inat, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha hızlı büyüme ve güçlü Türkiye" için çalışacaklarına vurgu yaptı.