İş dünyasından 15 Temmuz mesajı: Hedef daha güçlü Türkiye

Darbe girişimininde vatandaşın ekonomiye de sahip çıktığını belirten iş dünyası, "Hainlere inat üretim, büyüme ve güçlü Türkiye" sloganıyla çalışmaya devam mesajı verdi.
Türk milleti, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde püskürterek tüm dünyaya demokrasi dersi verdi.
İradesine sahip millet aynı zamanda, ekonomisini de savundu. İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla verdikleri mesajda, "Hainlere inat, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha hızlı büyüme ve güçlü Türkiye" için çalışacaklarına vurgu yaptı.
Askeri veya sivil tüm darbelerin en temel amacının, kaynak, servet ve gelir transferi olduğu belirtilirken, hain darbe girişiminin zamanlamasına dikkat çekildi.