1999-2000-2007 sigortalı SGK-SSK, Bağ-Kur'luya '5510 Ek 19' desteği hesaba yatacak! Emekli zam farkı listesi geldi! 18-19-20 Temmuz'da...

1 Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi! Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemede son aşamaya gelindi. AK Parti tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. Uzun süredir gündemde olan ve heyecanla beklenen zam, özellikle kök maaşı 8.020 TL'nin altında kalan ve sıfır zam alan 1,8 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme ile birlikte, bu emeklilerin maaşlarında da artış yaşanacak.

2 Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. En düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Meclis'e sevk edilen düzenlemeyle bu yılın ikinci yarısında 3 milyon 703 bin 788 emekli 12 bin 500 lira aylık alacak. Artış dul ve yetimlere de hisseleri oranında yansırken, yeni taban aylıkla oluşan zam farkı düzenleme yasalaştıktan sonra hesaplara yatırılacak.