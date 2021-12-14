İş Bankası, Ziraat, Halkbank faiz oranları… Kira öder gibi ev sahibi olun! Aylık 2.000 TL taksitle konut kredisi fırsatı!

Yıllarca kira ödemekten bıkanlar ve kendi evinin sahibi olmak isteyenler birikimlerinin üzerin konut kredisi çekerek istediği tutara ulaşmak istiyor. Bunun için tek tek banka şubelerini dolaşmadan faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kira öder gibi aylık uygun taksitlerle evinizi satın alabilirsiniz. Aylık 2.000 TL taksitle konut kredisi fırsatından yararlanmak isteyenler için İş Bankası, Ziraat, Halkbank, İNG, Yapı Kredisi Bankası, TEB gibi daha pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını haberimizden önceleyebilirsiniz.