İş Bankası, Ziraat, Halkbank faiz oranları… Kira öder gibi ev sahibi olun! Aylık 2.000 TL taksitle konut kredisi fırsatı!
Kirada oturmaktan bıkanlar ve aylık ödemelerini yaparken evine de kavuşmak isteyenler ev almak için birikimler yaparken bir yandan da konut kredisi çekmek istiyor. Bankaların konut kredisi faiz oranları bu noktada en merak edilenler arasında yer alıyor ve şubeye gitmeden kolayca bilgi edinmek isteyenler için haberimizde derledik. İş Bankası, Ziraat, Halkbank, İNG, Yapı Kredisi Bankası, TEB gibi daha birçok bankanın konut kredisi faiz oranlarını, ödeme koşullarını inceleyerek bütçenize en uygun olana başvurabilirsiniz.
14.12.2021 16:40
- Son Güncelleme: 14.12.2021 16:41
Yıllarca kira ödemekten bıkanlar ve kendi evinin sahibi olmak isteyenler birikimlerinin üzerin konut kredisi çekerek istediği tutara ulaşmak istiyor. Bunun için tek tek banka şubelerini dolaşmadan faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kira öder gibi aylık uygun taksitlerle evinizi satın alabilirsiniz. Aylık 2.000 TL taksitle konut kredisi fırsatından yararlanmak isteyenler için İş Bankası, Ziraat, Halkbank, İNG, Yapı Kredisi Bankası, TEB gibi daha pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını haberimizden önceleyebilirsiniz.