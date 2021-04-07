İş Bankası KPSS şartsız personel işçi alımı yapıyor! Son gün 25 Nisan 2021: İşte başvuru sayfası ve şartları!

EĞİTİM: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve linkte yer alan bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK DURUMU: Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

* Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.

* Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

!! Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.