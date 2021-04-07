İş Bankası KPSS şartsız personel işçi alımı yapıyor! Son gün 25 Nisan 2021: İşte başvuru sayfası ve şartları!
Türkiye İş Bankası tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Banka tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirmek üzere uzman yardımcısı unvanıyla çevre mühendisi alımı yapılacağı bildirildi. Başvuruların ise 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23:59'a kadar kabul edileceğine yer verildi. Peki, İş Bankası personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular başladı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde!
Türkiye İş Bankası uzman yardımcısı alımı yapacak! Banka tarafından yapılan resmi açıklamada, İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacağı belirtildi. Başvuruların ise 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23:59'a kadar kabul edileceği bildirildi. Peki, İş Bankası personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde!
Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Bankamızın İstanbul'da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere internet üzerinden online Uzman Yardımcısı alım sınavı düzenlenecektir. Başvurular 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek olup sadece cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecektir. Başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu sadece uygun bulunan adaylara, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü sürece ilişkin davet gönderilecektir."
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
UYRUK: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
YAŞ: 03.05.2021 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (03.05.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)
ASKERLİK: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken Ağustos 2022 celp dönemine kadar tecil ettirmiş olmak.
EĞİTİM: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve linkte yer alan bölümlerinden mezun olmak.
SAĞLIK DURUMU: Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
* Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
* Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.
!! Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.