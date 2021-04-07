Bugünkü
Takvim

Emeklilere özel şeker gibi kampanya: Günlük 14 TL taksitle 10.000 lira kredi veriliyor! Almayan bin pişman!

Şekerbank, 100 bin TL'ye kadar 36 ay vade ile emeklilere İhtiyaç Kredisi veriyor. Günlük 14 TL'den başlayan taksit imkanıyla sunulan Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İşte emekliye özel Şekerbank Emekli İhtiyaç Kredisi başvuru şartları... Kampanyadan yararlanan vatandaşlara 100.000 lira tutarına varan ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulurken kredi faiz oranı ise yüzde 2,09 olarak belirlendi.

07.04.2021 13:20 - Son Güncelleme: 07.04.2021 13:20
Emeklilere Özel Günlük 14 TL Taksitle 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Şekerbank, emeklilere özel olarak ihtiyaç kredisi veriyor. Emekli vatandaşlar Şekerbank sayesinde nakit ihtiyaçlarını gideriyor. 100 bin TL 36 ay vadeyle %2,09'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor. Günlük 14 TL'den başlayan taksit imkanıyla sunulan Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İşte emekliye özel Şekerbank Emekli İhtiyaç Kredisi başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilere Özel Günlük 14 TL Taksitle 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Şekerbank'ın resmi internet sayfasında kampanya hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

*Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimize özel koşullarda İhtiyaç Kredisi imkanı için şubelerimize bekliyoruz.

• Günlük 14 TL' den başlayan taksitler
• Kredi tahsis ücreti yok
• 36 aya varan vadeler

Emeklilere Özel Günlük 14 TL Taksitle 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası

* Günlük 14 TL taksit tutarı 10.000 TL 36 ay vade için hesaplanmıştır. Kredi tutarının binde 5'i oranında kredi tahsis ücreti alınmaktadır. Tablodaki kredi tahsis ücretine 5% oranındaki BSMV dahil edilmemiştir. Krediye ilişkin yapılacak hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Örnek ödeme tablosuna yıllık hayat sigortası ücreti dahil edilmemiştir.

Emeklilere Özel Günlük 14 TL Taksitle 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası

* Emekli maaşını Şekerbank'tan alan müşterilerimiz yararlanabilir.

- 12 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisi aylık taksit tutarı 975 TL

- 24 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisi aylık taksit tutarı 560 TL

- 36 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisi aylık taksit tutarı 425 TL

Emeklilere Özel Günlük 14 TL Taksitle 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası

ŞEKERBANK EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların sadece Şekerbank emekli maaş müşterisi olmaları yeterli. Emekli maaşını Şekrbank'tan alan müşterilere özel koşullarda İhtiyaç Kredisi imkanı için şubelere gitmeleri gerekiyor.

Emeklilere Özel Günlük 14 TL Taksitle 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası

İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

Emeklilere Özel Günlük 14 TL Taksitle 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası