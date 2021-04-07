Emeklilere özel şeker gibi kampanya: Günlük 14 TL taksitle 10.000 lira kredi veriliyor! Almayan bin pişman!
Şekerbank, 100 bin TL'ye kadar 36 ay vade ile emeklilere İhtiyaç Kredisi veriyor. Günlük 14 TL'den başlayan taksit imkanıyla sunulan Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İşte emekliye özel Şekerbank Emekli İhtiyaç Kredisi başvuru şartları... Kampanyadan yararlanan vatandaşlara 100.000 lira tutarına varan ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulurken kredi faiz oranı ise yüzde 2,09 olarak belirlendi.
Şekerbank, emeklilere özel olarak ihtiyaç kredisi veriyor. Emekli vatandaşlar Şekerbank sayesinde nakit ihtiyaçlarını gideriyor. 100 bin TL 36 ay vadeyle %2,09'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor. Günlük 14 TL'den başlayan taksit imkanıyla sunulan Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İşte emekliye özel Şekerbank Emekli İhtiyaç Kredisi başvuru şartları...
* Günlük 14 TL taksit tutarı 10.000 TL 36 ay vade için hesaplanmıştır. Kredi tutarının binde 5'i oranında kredi tahsis ücreti alınmaktadır. Tablodaki kredi tahsis ücretine 5% oranındaki BSMV dahil edilmemiştir. Krediye ilişkin yapılacak hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Örnek ödeme tablosuna yıllık hayat sigortası ücreti dahil edilmemiştir.
İhtiyaç Kredisi Nedir?
İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.