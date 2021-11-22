İş arayanlara yeni istihdam kapısı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 2425 yeni personel alımı yapacak! Antrenör, Gençlik Çalışanı, ve Yurt Yönetim Memuru...
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere 4 bin 346 personel alımı için sözlü mülakat sonuçları açıklanmıştı. Gözler bu kez hem işçi alımı hem de Antrenör, Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı, ve Yurt Yönetim Memuru alımlarında... Bakanlık bu meslek kolları için de 2425 personel alımı daha gerçekleştirecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
İş arayanlara yeni istihdam kapısı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımlarına son sürat devam ediyor. Hali hazırda güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için geçtiğimiz günlerde sözlü mülakat sonuçları açıkladı. Gözler bu kez diğer alımlara çevrildi. GSB 2425 kişilik bir personel alımı daha yapacakç Bu alımlar arasında yurt yönetim memurluğu, spor uzmanı gini unvanlar bulunuyor. GSB bünyesine bağlı kurumlarda çalışmak isteyenler şimdilerde işçi alımı ilanının detaylarını araştırıyor. İşte 2425 kişilik personel alımı hakkında detaylar!
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Gençlik ve Spor Bakanlığı önümüzdeki günlerde 2425 yeni personel alımı yapacak. Peki alımlar hangi branşlarda olacak?
Bundan önce yayınlanan ilana göre GSB 2021 yılı 8121 Sözleşmeli Personel Alımı ve Kadrolu İşçi Alımını gelecek günlerde gerçekleştirecek. Bazı ilanlar Ağustos ayı itibari ile yayınlandı.