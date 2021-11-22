İş arayanlara yeni istihdam kapısı! Gençlik ve Spor Bakanlığı 2425 yeni personel alımı yapacak! Antrenör, Gençlik Çalışanı, ve Yurt Yönetim Memuru...

GSB Yayımlanan İşçi ve Personel Alımı İlanları:

Bilindiği üzere 2021 yılı baz alınarak 8121 kişilik kadro ile aynı zamanda Sözleşmeli Personel alımı ve işçi alımı yapacak buna bağlı olarak yayınlanan ilana ait duyurular hem Cumhurbaşkanı hem de Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yapılmıştı.