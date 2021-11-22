1800 gün ile emekli olma şansı! SGK'nın malulen emeklilik şartları nedir? Malulen emeklilik başvurusunu kimler yapabilir?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emeklilik yer alıyor ve milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Erken emekli olabilmek herkesin hayali olsa da bunu sağlayan bazı koşullar yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirlediği şartları taşıyan vatandaşlara 1800 gün ile emeklilik hakkı tanıyor. Peki Malulen emeklilik şartları nelerdir? Hangi hastalıklar ve yüzde kaç dereceli olduğunda malulen erken emekli olabilmek mümkün kılınıyor? Malulen emeklilik başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte konuya dair tüm bilgiler!