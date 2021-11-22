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Haberler Ekonomi EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! İşte 8 soruluk rehber! İki şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek!

EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! İşte 8 soruluk rehber! İki şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek!

2 şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var. EYT çalışmasının gelecek yıl başlaması ve 2022 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle de çeşitli formüller gündeme geliyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde şu an emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını açıklanmıştı. 8 soruluk rehberle tüm merak ettiğiniz soruları yanıtladık.

takvim.com.tr
22.11.2021 15:59 - Son Güncelleme: 22.11.2021 15:59
2 şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret ve 3600 ek gösterge son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konulardan oldu. Milyonların gözü kulağı resmi makamlardan geleceğe açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde asgari ücret ve 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. Yeni yıla az bir zaman kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile ilgili neler yaşanacağı ve hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığımız 8 soruluk rehberde merak edilen tüm soruların yanıtları var.

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2 şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var!

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden tamamlanması bekleniyor.

2 şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var!

NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Bütün çalışmalar tamamlandıktan ve alternatifler arasından birisi seçildikten sonra taslak hazırlanarak Meclis'e sevk edilecek.

2 şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var!

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEME GELDİ?

Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yılını ve primini doldurup yaş şartını yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

2 şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var!

Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıl süresini (2021'e göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı), kadınlar için 20 yıl süresini (1999 öncesi sigortalı olanlarda bu süre doldu) geçenler kapsama giriyor.

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