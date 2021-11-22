EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! İşte 8 soruluk rehber! İki şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret ve 3600 ek gösterge son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konulardan oldu. Milyonların gözü kulağı resmi makamlardan geleceğe açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde asgari ücret ve 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. Yeni yıla az bir zaman kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile ilgili neler yaşanacağı ve hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığımız 8 soruluk rehberde merak edilen tüm soruların yanıtları var.