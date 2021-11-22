EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! İşte 8 soruluk rehber! İki şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek!
2 şartı tamamlayana müjdeler peşi sıra gelecek! EYT ile yaşa takılanlar en az 2 sene avantajlı olacak! 8 soruluk rehberde her cevap var. EYT çalışmasının gelecek yıl başlaması ve 2022 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle de çeşitli formüller gündeme geliyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde şu an emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını açıklanmıştı. 8 soruluk rehberle tüm merak ettiğiniz soruları yanıtladık.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret ve 3600 ek gösterge son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konulardan oldu. Milyonların gözü kulağı resmi makamlardan geleceğe açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde asgari ücret ve 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. Yeni yıla az bir zaman kala önümüzdeki süreçlerde de EYT ile ilgili neler yaşanacağı ve hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığımız 8 soruluk rehberde merak edilen tüm soruların yanıtları var.
ÇALIŞMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden tamamlanması bekleniyor.