İş arayanlara müjde en az ilkokul mezunu binlerce personel alınacak! Güvenlik ve temizlik görevlisi, şoför....

2021 yılında İŞKUR üzerinden binlerce alım gerçekleştiriliyor. Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi, asistan, sekreter, şoför, kasiyer, beden işçisi, muhasebeci ve daha bir çok meslek dalında personel alımı yapılacak. İş arayan milyonlarca kiş 81 ilde açılan ilanlar ile kendisine en uygun işi bulup hemen çalışmaya başlayabilir. İŞKUR iş ilanları ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri iş bulabiliyor. Her yıl açılan ilanlar ile yüzbinlerce kişi işe sahip oluyor. İşte bu yıl yayınlanan iş ilanları...