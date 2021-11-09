İş arayanlara müjde en az ilkokul mezunu binlerce personel alınacak! Güvenlik ve temizlik görevlisi, şoför....
İŞKUR'dan iş arayan vatandaşlara güzel haber geldi. 81 il genelinde iş ilanları yayınlandı. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da İŞKUR aracılığı ile bir çok kişi iş sahibi oluyor. Bu yıl özel sektör ve kamuda binlerce işçi ve memur alımı gerçekleştirilecek. İş arayan vatandaşlar da bu ilanları İŞKUR üzerinden tek tek inceleyip kendilerine uygun mesleği bularak şartları taşıması durumunda hemen iş sahibi olabilecek. Peki 2021 yılında hangi mesleklerde boş kontenjan bulunuyor? İşte 2021 İŞKUR iş ilanları...
2021 yılında İŞKUR üzerinden binlerce alım gerçekleştiriliyor. Büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi, asistan, sekreter, şoför, kasiyer, beden işçisi, muhasebeci ve daha bir çok meslek dalında personel alımı yapılacak. İş arayan milyonlarca kiş 81 ilde açılan ilanlar ile kendisine en uygun işi bulup hemen çalışmaya başlayabilir. İŞKUR iş ilanları ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri iş bulabiliyor. Her yıl açılan ilanlar ile yüzbinlerce kişi işe sahip oluyor. İşte bu yıl yayınlanan iş ilanları...
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI!
TC. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İŞKUR ilanları yayınlayarak 8 düz işçi alımı ve kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlana göre İstanbul, Kocaeli ve Edirne şehirlerine alım gerçekleşecektir. 8 Kasım 2021 tarihinde başvuruları bitiyor.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEMUR ALIMI!
Marmara Üniversitesi tarafından yapılan resmi ilan açıklaması ile bünyesine İş kanunu hükümleri ile çalıştırılacak ve başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olan 50 Güvenlik Görevlisi ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere 94 sürekli kamu işçisi alınacak.