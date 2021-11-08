Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek. E-ticaret yapmak isteyenlere devlet tarafından yeni destekler sunulmaya devam ediyor. İşini e-ticaret alanında yapmak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı tarafından site başına 9.590 TL ödeme yapılıyor. Verilen destek tutarı enflasyon oranına göre her yılda güncellenirken e-ticaret sitesi için 2 boyunca yararlanılabilmektedir. Destekten faydalanmak için en az bir yabancı dil desteği olan site olması ve üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olması gerekmektedir.