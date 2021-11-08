Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek!

Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek!

Şüphesiz ki günümüzün en popüler işlerinden birisi de e-ticaret. Yaptığı işi e-ticaret alanına taşımak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı çeşitli destek sunuyor. Bakanlık tarafından site başına 9 bin 590 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bu alanda iş yapmak isteyen vatandaşlar ise başvuruya dair bilgileri öğrenmek istiyor. Üyelik giderleri için destek sağlanıyor ve bazı belgelerin bulunması yeterli oluyor. Bakanlık ayrıca güvenilebilecek e-ticaret sitelerinin araştırmalarını yapıyor ve listeyi web sitesinde yayımlıyor. Üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'nın listesinde olması çok önemli. İşte başvuruya dair merak edilen kapsamlı bilgiler...

08.11.2021 17:15 - Son Güncelleme: 08.11.2021 17:15
Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek!

Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek. E-ticaret yapmak isteyenlere devlet tarafından yeni destekler sunulmaya devam ediyor. İşini e-ticaret alanında yapmak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı tarafından site başına 9.590 TL ödeme yapılıyor. Verilen destek tutarı enflasyon oranına göre her yılda güncellenirken e-ticaret sitesi için 2 boyunca yararlanılabilmektedir. Destekten faydalanmak için en az bir yabancı dil desteği olan site olması ve üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olması gerekmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek!

9.590 TL DESTEK

İşini e-ticarete taşımak isteyenlere Ticaret Bakanlığı da destek veriyor. e-ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderleri destekleniyor. Site başına yıllık 9 bin 590 liraya kadar destek imkanı var.

Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek!

Ayrıca hangi e-ticaret sitelerine üye olmak için güvenebileceğini merak edenler için araştırma yapan Bakanlık, güvenilebilecek e-ticaret sitelerinin listesini web sayfasında yayımlıyor.

Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek!

e-ticaret sitelerine üyelik giderleri yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9 bin 590 liraya kadar destekleniyor.

Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek!

Bu tutar her takvim yılı başında enflasyon oranına göre güncellenirken, destekten 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına 2 yıl süresinde yararlanılabiliyor.

SON DAKİKA