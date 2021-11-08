Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek!
Şüphesiz ki günümüzün en popüler işlerinden birisi de e-ticaret. Yaptığı işi e-ticaret alanına taşımak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı çeşitli destek sunuyor. Bakanlık tarafından site başına 9 bin 590 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bu alanda iş yapmak isteyen vatandaşlar ise başvuruya dair bilgileri öğrenmek istiyor. Üyelik giderleri için destek sağlanıyor ve bazı belgelerin bulunması yeterli oluyor. Bakanlık ayrıca güvenilebilecek e-ticaret sitelerinin araştırmalarını yapıyor ve listeyi web sitesinde yayımlıyor. Üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'nın listesinde olması çok önemli. İşte başvuruya dair merak edilen kapsamlı bilgiler...
08.11.2021 17:15
- Son Güncelleme: 08.11.2021 17:15
Belgesi olan anında başvurabilir! 2 yıl boyunca ödeniyor! Ticaret Bakanlığı bu işi yapana 9.590 TL destek verecek. E-ticaret yapmak isteyenlere devlet tarafından yeni destekler sunulmaya devam ediyor. İşini e-ticaret alanında yapmak isteyen kişilere Ticaret Bakanlığı tarafından site başına 9.590 TL ödeme yapılıyor. Verilen destek tutarı enflasyon oranına göre her yılda güncellenirken e-ticaret sitesi için 2 boyunca yararlanılabilmektedir. Destekten faydalanmak için en az bir yabancı dil desteği olan site olması ve üye olunacak sitenin Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olması gerekmektedir.