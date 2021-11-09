Bugün başladı yetişen alıyor! BİM hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Neredeyse hepsi 20 TL altında satılıyor
BİM hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM indirimli ürünlerini tek tek açıkladı! Yeni aktüel kataloğunda bir çok ürün 20 TL'nin altında satılıyor. Milyonlarca kişi en uygun fiyatla satılan ürünleri kapmak için her marketin aktüel kataloğunu inceliyor. Bu hafta BİM, diğer zincir marketlere fark attı. Teknolojik ürünler, çeyiz alışverişi, mutfak ihtiyaçları ve daha pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatıyla satılıyor. İşte markete gitmeden önce rahat rahat inceleyebileceğiniz BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğu tam liste!
09.11.2021 09:03
- Son Güncelleme: 09.11.2021 09:03
BİM'de bu hafta indirimli olan ürünler belli oldu. Vatandaşlar 15 Kasım tarihine kadar BİM'de akteül ürünler kataloğunda yer alan ürünleri indirimli fiyatlarıyla alabilecek. Peki bu hafta BİM'de neler var? Mağazadan alışveriş yapmadan önce BİM aktüel ürünler kataloğuna bakmadan geçmek istemeyenler katalog araştırması yapıyor. BİM'de bu hafta mutfak ihtiyaçları yatak odası ürünleri gençler için elektronik ürünler ve daha pek çok ürün indirime girdi. İşte BİM hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste!