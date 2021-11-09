Bugün başladı yetişen alıyor! BİM hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Neredeyse hepsi 20 TL altında satılıyor

BİM'de bu hafta indirimli olan ürünler belli oldu. Vatandaşlar 15 Kasım tarihine kadar BİM'de akteül ürünler kataloğunda yer alan ürünleri indirimli fiyatlarıyla alabilecek. Peki bu hafta BİM'de neler var? Mağazadan alışveriş yapmadan önce BİM aktüel ürünler kataloğuna bakmadan geçmek istemeyenler katalog araştırması yapıyor. BİM'de bu hafta mutfak ihtiyaçları yatak odası ürünleri gençler için elektronik ürünler ve daha pek çok ürün indirime girdi. İşte BİM hafta içi ve hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste!