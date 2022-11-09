İŞ ARAYANLAR DİKKAT! İŞKUR 100 bin işçi arıyor! Hangi mesleklerde açık var? Garson, aşçı, ön muhasebeci, büro memuru...
Ekim ayında 79 bin, yıl başından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin seviyesinde açık iş bulunuyor. Peki en çok işe yerleştirme hangi sektörlerde ve mesleklerde yapıldı? En çok hangi işlerde açık iş bulunuyor? İşte detayları...
İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor. Kurum, Ekim ayında 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederken, halen yaklaşık 100 bin aşkın açık işe personel aranıyor.
İSTATİSTİKLER NE DİYOR?
Yılbaşından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Ekim ayı istatistiklerini açıkladı, en çok istihdam sağlanan meslekler de ortaya çıktı. Kurumun Ekim ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 175 bin 143 olurken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.9 artışla 1 milyon 960 bin 965'ye ulaştı. Kurum tarafından Ekim ayında 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın olmak üzere 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.
EN ÇOK ALIM NEREDE YAPILDI?
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Kurum aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.4 artarak 1 milyon 101 bin 857'ye ulaştı. Aynı dönemde işe yerleştirilen kadın sayısı geçen yıla göre yüzde 7.2 arttı.
Bu yılın 10 aylık bölümünde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında olurken, mesleklerde en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı', 'turizm otelcilik elemanı' ve 'konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.
BU İŞLERE DİKKAT!
İŞKUR'da halen 100 bin seviyesinde açık iş bulunuyor. En fazla 20 bin 948 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 333 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 295 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 108 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor. Açık işler listesinde üst sıralarda yer alan meslekler arasında makineci (dikiş), gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, ambar/depo görevlisi, ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi ve özel güvenlik görevlisi de yer alıyor.