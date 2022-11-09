İŞ ARAYANLAR DİKKAT! İŞKUR 100 bin işçi arıyor! Hangi mesleklerde açık var? Garson, aşçı, ön muhasebeci, büro memuru...

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Yılbaşından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Ekim ayı istatistiklerini açıkladı, en çok istihdam sağlanan meslekler de ortaya çıktı. Kurumun Ekim ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 175 bin 143 olurken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.9 artışla 1 milyon 960 bin 965'ye ulaştı. Kurum tarafından Ekim ayında 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın olmak üzere 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.