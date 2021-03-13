İş arayana 1.203 TL istihdam yardımı! İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İşte başvuru şartları
İş arayana 1.203 TL istihdam yardımı! İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İş arayan vatandaşlara destek ödemeleri veriliyor. Sosyal yardım alan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri verilirken bu bağlamda sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 lira kadar, bulanlara ise bin 103 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik eğitim ve sağlık yardımları da devam ediyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar ise bu desteklerden faydalanmanın şartlarını merak ediyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...
13.03.2021 12:20
- Son Güncelleme: 13.03.2021 12:20
Türkiye'de hem koronavirüs pandemi öncesinde hem de bu süreçte vatandaşa pek çok maddi destek sağlandı. Sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor. Devlet tarafından sunulan desteklerden olan 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma destekleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda da sosyal yardım alan kişiye iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arasında yardım yapılıyor. Ayrıca işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere bu yıl için bu tutar bin 103 lira ödeniyor.