Uygun maliyetli ve sıfır faizli kredi avantajı! 100 bin liraya kadar verilecek! İşte başvuru şartları...

Tüm kadınların bugünlerde her zamankinden farklı zorluklarla dolu bir dönem geçirdiğini ifade eden Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, herkesin hayat dinamiklerini değiştirirken, kadınların daha fazla yük üstlenmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Arslan, ev ve işteki rollerin farklılaştığına, yeni normallerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık ekseninde biçimlenen bu yeni normallere alışmaktaki en önemli dayanağımız yine kadınlar oldu. Ama kadınlar için bu sürecin kolay geçmediğinin farkındayız. Böyle zamanlarda yanlarında olmanın, cesaretlendiren gerçek yaşam deneyimleriyle moral vermenin doğru olacağını düşünüyorum.