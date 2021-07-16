Bundan ucuzu bulunmaz! 69 bin TL, 78 bin TL, 95 bin TL'ye 2. el araçlar! Ziraat Bankası, Vakıfbank satışa çıkardı! Audi, BMW, Skoda...

Araba almak herkesin hayalidir. Yaz aylarının gelmesiyle araba fiyatlarında büyük bir yükseliş meydana geldi. Maddi sıkıntıları olan kişiler genelde icralık araçlara yöneliyor. İcradan satılık ilanlarda; cazip fırsatlarla vatandaşa sunuluyor. Lüks araba almaya bütçesi yetmeyenler için normal piyasa bedelinden çok daha ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. İşte 2021 seçili bankaların ucuz icralık araç ilanları!