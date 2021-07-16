Bundan ucuzu bulunmaz! 69 bin TL, 78 bin TL, 95 bin TL'ye 2. el araçlar! Ziraat Bankası, Vakıfbank satışa çıkardı! Audi, BMW, Skoda...
Araba almak artık çok kolay! Fiyatlar oldukça ucuz! Bankalardan satılık 2. el araçlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Borçlu olan şahısların borcuna karşılık olarak el konulan vasıtalar, bankalar aracılığıyla satışa çıkarılıyor. Ziraat, Vakıfbank, Garanti v.b. banka şubeleri tarafından satılan icralık araçlar her bütçeye uygun fiyatlarla belli bir süre içinde satışa sunuluyor. Bankaların resmi sitelerine giriş yaparak bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca bilemniz gereken noktalardan biri de bu satış usulü genel itibariyle ihale usulü ile yapılıyor. Sizde bir araç almak istiyorsanız; bankaların icralık araç listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata 2. el araç satın alabilirsiniz!
16.07.2021 18:55
- Son Güncelleme: 16.07.2021 18:55
Araba almak herkesin hayalidir. Yaz aylarının gelmesiyle araba fiyatlarında büyük bir yükseliş meydana geldi. Maddi sıkıntıları olan kişiler genelde icralık araçlara yöneliyor. İcradan satılık ilanlarda; cazip fırsatlarla vatandaşa sunuluyor. Lüks araba almaya bütçesi yetmeyenler için normal piyasa bedelinden çok daha ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. İşte 2021 seçili bankaların ucuz icralık araç ilanları!