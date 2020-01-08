İran mı, ABD mi? Hangi ülkede ne kadar petrol var? İşte ülkelerin petrol rezervleri

Dünyanın en önemli enerji kaynaklarının başında petrol geliyor. Petrol için tarihte birçok savaş çıkarken, petrolü elinde bulunduran ülkeler de ekonomik olarak güçleniyor. Uluslararası Global Firepower şirketi hangi ülkede ne kadar petrol rezervi olduğunu açıkladı. Peki son günlerde gerilimi yükselten İran ve ABD'de ne kadar petrol var? İran'ın mı yoksa ABD'nin mi petrol rezervi daha fazla? Türkiye'de ne kadar petrol var? İşte o merak edilen liste...

08.01.2020 09:48 - Son Güncelleme: 08.01.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





