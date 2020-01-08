Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın artacak mı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak canlı altın fiyatları
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Geçtiğimiz hafta kapanışta 298 liradan işlem gören gram altın, yeni haftanın ilk gününde ABD-İran hattında savaş rüzgarlarının esmesiyle 305 liraya çıkmıştı. Bugün İran'ın ABD üssüne saldırısı sonrası gram altın 306 TL'yi gördü. Altın uzmanları, ABD-İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla altında yükselişin devam edebileceğini belirtiyorlar. Peki, bugün tam altın, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika... ABD ile İran arasındaki yaşanan gerilim sonrası yükselişe geçen gram altın, bugün İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından 306 TL'yi aştı. Orta Doğu'da savaş riskinin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye başladı. Peki, şu dakikalarda tam altın, yarım atlın, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak canlı altın fiyatları...
ALTIN ARTACAK MI?
Gram altın sadece 5 gün içerisinde yaklaşık 15-16 lira değer kazandı ve gram altının bundan sonrasında fiyatını İran ile ABD arasındaki adımlar belirleyecek. İran'ın ABD üslerini vurması sonrası gram altında yeni bir rekor görüldü. Uzmanlar, tansiyonun yükselmesi durumunda gram altının 340 lirayı görebileceğini söylüyorlar.
ABD'nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından gerçekleşen saldırıya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada, İran'ın kendi topraklarından, ABD öncülüğündeki koalisyon personeline ev sahipliği yapan Irak'ta bulunan en az iki askeri tesise karşı bir düzineden fazla balistik füze ateşlediği belirtildi.