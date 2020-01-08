Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın artacak mı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... ABD ile İran arasındaki yaşanan gerilim sonrası yükselişe geçen gram altın, bugün İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından 306 TL'yi aştı. Orta Doğu'da savaş riskinin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye başladı. Peki, şu dakikalarda tam altın, yarım atlın, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak canlı altın fiyatları...