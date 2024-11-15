Berat Albayrak’ın stratejik hamleleri meyvelerini veriyor! Çark kırıldı! Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bu haftaki düşüşün aksine uzun bir süre boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Toplam rezervler 157.3 milyar dolara yükseldi.
ALTIN VE DÖVİZ YÖNETİMİ EN STRATEJİK NOKTALARDAN BİRİSİYDİ
Bu durumun ardında Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu dönemde hayata geçirilen stratejik vizyonun büyük bir rolü var. Albayrak, görev yaptığı süre boyunca Türkiye'nin küresel ekonomik düzende daha bağımsız bir oyuncu olma hedefinin temel taşlarını attı. Bu dönemde yapılan icraatlar, hem dış ekonomik etkenlere karşı dayanıklılığını artırmayı hem de Türkiye'yi küresel ekonomik sistemde daha bağımsız bir noktaya taşımayı hedefledi. Özellikle Türkiye'nin döviz ve altın rezerv yönetimi, bu stratejik hamlelerin en dikkat çekici örneklerinden birisiydi.
TARİHİ ADIM 2018'DE ATILDI
2018 yılı itibarıyla Türkiye, Merkez Bankası'nın yurt dışında tutulan altın rezervlerini yurda getirmeye başladı. Bu adım, yalnızca Türkiye'nin ulusal altın rezervlerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin finansal bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlayan bir strateji olarak ön plana çıktı.