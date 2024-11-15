Berat Albayrak’ın stratejik hamleleri meyvelerini veriyor! Çark kırıldı! Merkez Bankası rezervleri rekor üstüne rekor kırdı

ALTIN VE DÖVİZ YÖNETİMİ EN STRATEJİK NOKTALARDAN BİRİSİYDİ

Bu durumun ardında Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu dönemde hayata geçirilen stratejik vizyonun büyük bir rolü var. Albayrak, görev yaptığı süre boyunca Türkiye'nin küresel ekonomik düzende daha bağımsız bir oyuncu olma hedefinin temel taşlarını attı. Bu dönemde yapılan icraatlar, hem dış ekonomik etkenlere karşı dayanıklılığını artırmayı hem de Türkiye'yi küresel ekonomik sistemde daha bağımsız bir noktaya taşımayı hedefledi. Özellikle Türkiye'nin döviz ve altın rezerv yönetimi, bu stratejik hamlelerin en dikkat çekici örneklerinden birisiydi.