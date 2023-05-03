İNTİBAK İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Bakan Bilgin açıkladı: 'Yasa yolu açık' 2000 sonrası emekli maaşlarına intibak zammı gelecek mi? %15.22 ek zam + Yansıtma oranı...

Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere ilişkin kademeli zam planlamıştık. Bunları inşallah Temmuz ayında uygulamaya sokacağız. Bu düzenleme ile ilgili kapsamlı bir şekilde ayrıntılı bir çalışma yaptık.