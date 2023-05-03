İNTİBAK İÇİN TARİH NETLEŞTİ! Bakan Bilgin açıkladı: 'Yasa yolu açık' 2000 sonrası emekli maaşlarına intibak zammı gelecek mi? %15.22 ek zam + Yansıtma oranı...
İntibak düzenlemesi hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon kanalında intibak yasasıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Bilgin açıklamasında, "Prime dayalı bir emeklilik düzeni olması lazım. Dolayısıyla prim ödemeden emeklilik sistemini sürdürmek mümkün değil ama güncellenmiş fiyatlarla olursa intibak yolu açık" ifadelerini kullandı. Peki, 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? 2023'te İntibak yasası çıkacak mı? İşte merak edilenler haberimizde!
03.05.2023 19:51 - Son Güncelleme: 03.05.2023 20:11
Emekliler için iyileştirmeler yapılmaya devam ediliyor. Özellikle intibak hakkında yeni düzenleme yapılacak mı merak ediliyor. Konuyla alakalı yeni açıklama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, intibak düzenlemesi gelecek mi? İşte detaylar haberimizde...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.