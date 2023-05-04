EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT'de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

EYT hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dönemde yasaya ek maddeler ekleneceği, Bağkur'luların ise prim şartının düşürüleceği masaya geldi. Aynı zamanda EYT'den yararlanacak bir kesim daha bulunuyor. Onlar da tarım işçileri. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 3600 primle EYT'den emekli olabilecek. İşte konuya dair merak edilenler haberimizde!