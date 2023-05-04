EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT'de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...
Emeklilik sisteminde yapılacak olan yeni reform çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. Yapılacak olan prim düzenlemesi ile birlikte erken emeklilik imkanı artarken, yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma şansı da mümkün hale gelecek. Konuyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim ödeme koşullarının kolaylaştırılması sayesinde erken emeklilik imkanı genişleyecek. Böylece emeklilik hakkı kazanılan yıllara göre daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.
04.05.2023 10:30 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:30
EYT hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dönemde yasaya ek maddeler ekleneceği, Bağkur'luların ise prim şartının düşürüleceği masaya geldi. Aynı zamanda EYT'den yararlanacak bir kesim daha bulunuyor. Onlar da tarım işçileri. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 3600 primle EYT'den emekli olabilecek. İşte konuya dair merak edilenler haberimizde!
'SGK genelge yayınlamış, 3600 prim günle kısmi emekliler de EYT'den yararlanıyormuş' şeklinde yanlış bir bilgi dolaşıyor.
Doğru, SGK genelge yayınladı ve genelgeye göre 3600 prim gün ile EYT'den emekli olunabiliyor ama bu haktan yararlanacak kesim farklı.