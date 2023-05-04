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Haberler Ekonomi EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT'de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

EK 5 (2925) Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT'de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

Emeklilik sisteminde yapılacak olan yeni reform çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. Yapılacak olan prim düzenlemesi ile birlikte erken emeklilik imkanı artarken, yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı alma şansı da mümkün hale gelecek. Konuyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim ödeme koşullarının kolaylaştırılması sayesinde erken emeklilik imkanı genişleyecek. Böylece emeklilik hakkı kazanılan yıllara göre daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

takvim.com.tr
04.05.2023 10:30 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:30
EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

EYT hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dönemde yasaya ek maddeler ekleneceği, Bağkur'luların ise prim şartının düşürüleceği masaya geldi. Aynı zamanda EYT'den yararlanacak bir kesim daha bulunuyor. Onlar da tarım işçileri. İşe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri, 3600 primle EYT'den emekli olabilecek. İşte konuya dair merak edilenler haberimizde!

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EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

3600 prim gün ile EYT'den emekli olunup, olunmayacağı merak konusu.

EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

'SGK genelge yayınlamış, 3600 prim günle kısmi emekliler de EYT'den yararlanıyormuş' şeklinde yanlış bir bilgi dolaşıyor.

EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

Doğru, SGK genelge yayınladı ve genelgeye göre 3600 prim gün ile EYT'den emekli olunabiliyor ama bu haktan yararlanacak kesim farklı.

EK 5 2925 Tarım sigortalılar kapsama alındı! EYT’de 3600 prim + 15 yılla kademeli kısmi emeklilik netleşti! Kadın erkek 58-60 yaş barajı tarihe karışıyor! Bağkur, SSK...

İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 öncesi olanlar EYT'den yararlanacak.

SSK'lı kadın çalışanların 20, erkeklerin 25 çalışma yılını doldurmaları ve her iki kesimin de ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim gününü tamamlamaları gerekiyor.

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