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İnternet bankacılığı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Karar verildi

Cep telefonu hattı iptal edilen, ardından aynı numaranın yeniden çıkarılması ile birlikte mudinin bankada bulunan hesabının boşaltılmasına ilişkin davada Yargıtay kararını açıkladı.

25.09.2019 11:07 - Son Güncelleme: 25.09.2019 11:10
İnternet bankacılığı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Karar verildi

Yargıtay, GSM hattı iptal edilerek aynı numaranın yeniden çıkarılmasıyla birlikte mudinin bankada bulunan hesabının boşaltılmasına ilişkin karar verdi.

İnternet bankacılığı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Karar verildi

Yargıtay, Bursalı eczacının hesabındaki paranın internet bankacılığı yöntemiyle çalınmasında bankanın sorumsuz davrandığına hükmetti. Yüksek mahkemenin kararıyla, eczacı 10 yıl önce hesabından çalınan 51 bin lirayı yasal faiziyle tahsil etti.

İnternet bankacılığı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Karar verildi

Bursa'da bir eczacı adına kullanımda bulunan hatta ait sim kart, kimliği belirsiz kişilerce iptal ettirilerek aynı numaraya yeni sim kartı çıkartıldı. Akabinde internet bankacılığı yoluyla eczacının özel bir banka şubesindeki kredili mevduat hesabından 49 bin 880 TL'nin aynı bankanın müşterisi olan bir kişinin hesabına transfer edildi.

İnternet bankacılığı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Karar verildi

Hesabındaki paranın bankanın sorumsuz davranması sonucu çalındığını öne süren eczacı, mahkemenin yolunu tuttu. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran mağdur eczacı, davalı banka ile GSM firmasının gerekli özen ve yükümlülüğü göstermeyerek zarara neden olduklarını, bu olaydan dolayı ticari itibarının sarsıldığını, maddi sıkıntılara girdiğini, transfer edilen paranın faizi ile birlikte ödenme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

İnternet bankacılığı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Karar verildi

Banka ve GSM firması hakkında maddi ve manevi tazminat davası açan eczacı, kredili mevduat hesabına bağlı 49 bin 880 TL kredinin tamamen kapatılarak ödendiğinden davalı bankaya ödenen toplam 125 bin TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı bankadan tahsiline karar verilmesini istedi.

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