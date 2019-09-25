Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Devlet güvencesi 150 bin TL oldu
Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF tarafından tahsil olunacak olan primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre mudilerin daha önce bankada olan parasının 100 bin lirasına kadar devlet güvencesi sağlanırken, bu rakam 150 bin liraya çıkarıldı.
Resmi Gazete'deki karar şöyle:
MADDE 1 – 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "100 bin Türk Lirasına" ibaresi "150 bin Türk Lirasına" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10 – (1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı, şubelerinin görünen bir yerine yazılı olarak asmak veya dijital ekranlarda ilan etmek zorundadırlar."