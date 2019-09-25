Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Devlet güvencesi 150 bin TL oldu

Düzenlemeye göre, daha önce bankada 100 bin liraya kadar mevduatı olan kişilerin parası devlet güvencesi altındaydı. Bankalarda herhangi bir sorun olması halinde devlet ödemeyi gerçekleştirmekle mükellefti. Bugün yapılan değişiklikle birlikte 100 bin lira olan tutar 150 bin liraya yükseltildi.