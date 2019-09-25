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Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Devlet güvencesi 150 bin TL oldu

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF tarafından tahsil olunacak olan primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre mudilerin daha önce bankada olan parasının 100 bin lirasına kadar devlet güvencesi sağlanırken, bu rakam 150 bin liraya çıkarıldı.

25.09.2019 07:40 - Son Güncelleme: 25.09.2019 07:40
Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Devlet güvencesi 150 bin TL oldu

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, mudilerin bankada olan 150 bin liraya kadar mevduatı devlet güvencesi altına alındı. Daha önce 100 bin lira olarak uygulanıyordu.

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Devlet güvencesi 150 bin TL oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu önemli değişikliğe imza attı. Geçtiğimiz ay TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından açıklanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Devlet güvencesi 150 bin TL oldu

Düzenlemeye göre, daha önce bankada 100 bin liraya kadar mevduatı olan kişilerin parası devlet güvencesi altındaydı. Bankalarda herhangi bir sorun olması halinde devlet ödemeyi gerçekleştirmekle mükellefti. Bugün yapılan değişiklikle birlikte 100 bin lira olan tutar 150 bin liraya yükseltildi.

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Devlet güvencesi 150 bin TL oldu

Resmi Gazete'deki karar şöyle:
MADDE 1 – 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "100 bin Türk Lirasına" ibaresi "150 bin Türk Lirasına" olarak değiştirilmiştir.

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Devlet güvencesi 150 bin TL oldu

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 – (1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı, şubelerinin görünen bir yerine yazılı olarak asmak veya dijital ekranlarda ilan etmek zorundadırlar."

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