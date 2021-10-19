İngiliz The Economist'in Türkiye korkusu dışa vurdu: Atom bombası yapabilirler!
Türkiye'nin savunma sanayiideki atakları dünyanın gözünü korkutmaya devam ediyor. İngiliz The Economist'in havadan karaya birçok alanda kendi silahlarını üreten Türkiye korkusu dışa vurdu. The Economist'in Savunma Editörü Shashank Joshi, Türkiye'nin nükleer denizaltılar üzerinden atom bombası üretmek isteyeceğinden korktuğunu açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Dünya'nın geleceği özgür ve açık bir Pasik'e bağlı!' diyerek duyurduğu yeni savunma paktı AUKUS'un büyük sonuçları olacak. ABD, İngiltere ve Avustralya'nın odaklandığı ülke ise, ismi söylenmese bile herkes tarafından biliniyor: Çin.
Anlaşma diplomatik, teknolojik, güvenlik ve savunma iş birliklerinden oluşsa da en göze batan kısmı, Avustralya'ya nükleer denizaltı (nükleer yakıt ile çalışan, nükleer silah taşımayan denizaltılar) verilmesini sağlayacak 'savunma' tarafı.
Avustralya için, AUKUS, ABD'nin bölgede hali hazırda bulunan 'Beş Göz Güvenlik Bloğu' veya 'Dörtlü' gibi gruplaşmalarının çok daha ötesine geçiyor. AUKUS, ABD'nin Avrupa'nın endişelerinden ziyade, gözünü Pasifik bölgesine çevirdiğinin ve bölgedeki en büyük endişe kaynağı olan Çin'e karşı oluşan uluslararası cehpeleşmenin başka bir göstergesi.
Üstelik, ABD'nin Çin'i köşeye sıkıştırmak için yaptığı bu hamle, Nükleer Silahızlanma Anlaşması'ndaki çok kritik bir yasal boşluğu ortaya çıkardı. Bu yasal boşluk kullanılarak, hiçbir yasayı ihlal etmeden atom bombasında kullanılan yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum üretilebiliyor.