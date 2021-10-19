İngiliz The Economist’in Türkiye korkusu dışa vurdu: Atom bombası yapabilirler!

Avustralya için, AUKUS, ABD'nin bölgede hali hazırda bulunan 'Beş Göz Güvenlik Bloğu' veya 'Dörtlü' gibi gruplaşmalarının çok daha ötesine geçiyor. AUKUS, ABD'nin Avrupa'nın endişelerinden ziyade, gözünü Pasifik bölgesine çevirdiğinin ve bölgedeki en büyük endişe kaynağı olan Çin'e karşı oluşan uluslararası cehpeleşmenin başka bir göstergesi.