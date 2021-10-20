10 yıl sigortası olan anında emekli olabilir! Yaş bekleyenlere emeklilik müjdesi! 1800 gününüz dolduğu an...

Günümüzde milyonlarca kişinin en büyük hayallerden birisi de emekli olarak rahat bir yaşam sürmektir. Gün sayan vatandaşlar emekli olacağı tarihi ve alacağı maaşı hesaplıyor. Bu kapsamda maaşı ve emekli olacağı yaş SGK'nın resmi internet sitesinden kolaylıkla hesaplanmaktadır. Bazı durumda emeklilik yaşını geri çekmek mümkün. Bir durumda 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Aynı zamanda daha sonraki yıllarda ortaya bir rahatsızlık çıkmışsa malulen emeklilik ve iş göremezlik kolaylığı da sağlanmaktadır.