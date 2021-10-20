Fatura desteği müjdesi! Ve sonunda netleşti! Başta dar gelirli vatandaşlar, yaşlılar ve öğrenciler olmak üzere herkese...

Dar gelirli vatandaşlar, yaşlılar ve öğrenciler başta olmak üzere herkese destek var. Dar gelirli vatandaşa destek yeni bütçede öne çıktı. 2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi amacıyla destek verilecek. Öte yandan ödeme kuvveti olmayan vatandaşın sağlık faturası amacıyla 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma gereksinimi imkan 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım amacıyla 15.6 milyar lira destek sağlanacak.