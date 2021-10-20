Fatura desteği müjdesi! Ve sonunda netleşti! Başta dar gelirli vatandaşlar, yaşlılar ve öğrenciler olmak üzere herkese...
İhtiyaç sahibi vatandaşa devlet destek geliyor. Tek açıklandı. Başta dar gelirli vatandaşlar, yaşlılar ve öğrenciler olmak üzere pek çok vatandaş devlet desteklerinden yararlanabilecek. Sosyal destekler artarak devam edecek. Hem de asker aileleri ve ihtiyaç sahibi kadınlar amacıyla de kaynak ayrılacak.
Dar gelirli vatandaşlar, yaşlılar ve öğrenciler başta olmak üzere herkese destek var. Dar gelirli vatandaşa destek yeni bütçede öne çıktı. 2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi amacıyla destek verilecek. Öte yandan ödeme kuvveti olmayan vatandaşın sağlık faturası amacıyla 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma gereksinimi imkan 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım amacıyla 15.6 milyar lira destek sağlanacak.
TBMM'ye sunulacak ve görüşmeleri başlayacak olan 2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu. Eğitim ve sosyal hizmetlere ağırlık veren Türkiye, 2022 senesine toplumun beklentilerini karşılayan "vatandaş merkezli sosyal hizmet" bütçesiyle giriyor. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. İşte 2022 bütçesine ve dar gelirli vatandaşlara sağlanacak destekler ile alakalı bütün detaylar...
ÖĞRENCİ, DAR GELİRLİ VE YAŞLILARA DESTEK
Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi amacıyla destek verilecek. Ödeme kuvveti olmayan vatandaşın sağlık faturası amacıyla 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma gereksinimi imkan 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım amacıyla 15.6 milyar lira destek sağlanacak.
Engelli taşıma giderleri amacıyla 1.3 milyar lira katkı sağlanacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek. Ekonomik hali iyi olmayan ailelere çocukları, gençleri beraberinde yetiştirmeleri amacıyla 2.5 milyar lira sosyal ekonomik destek sağlanacak.
BÜTÇE MARATONU YARIN BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'te 2022 bütçe görüşmeleri yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önerinin sunumunu yapacak. Sunumun sonrasında komisyon üyelerinin hazırlıkları amacıyla komisyon çalışmalarına aşağı yukarı bir hafta ara verilecek, 26 Ekim'de geneli üstündeki görüşmelere geçilecek. Bütçede ön plana çıkan birtakım başlıklar şöyle: