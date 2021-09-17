İNG, TEB ve İş Bankası 32,46,55,92 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları (300.000 TL'ye 4.872,33 TL kazanmak mümkün)

Bankada mevduatı olan ve e vadeli hesap açarak yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Eylül ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının devamlı değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar amacıyla faiz oranları artacak mı? Eylül 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Eylül'de 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.