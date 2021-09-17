İNG, TEB ve İş Bankası 32,46,55,92 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları (300.000 TL'ye 4.872,33 TL kazanmak mümkün)
Bankada parası olan yaşadı. 300.000 TL'ye 4.872,33 TL kazanmak mümkün! Pandemi boyunca bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir devre e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları yine değişmişti. Genellikle Eylül ayının ilk günlerinde bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Eylül ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz seviyesi veriyor?
Bankada mevduatı olan ve e vadeli hesap açarak yatırım gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Eylül ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının devamlı değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar amacıyla faiz oranları artacak mı? Eylül 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Eylül'de 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?
Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti.