İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... Hemen hesaba yatıyor! ATM'den anında çekebilirsiniz 2.000 TL'ye yükseldi!

Teker teker açıklandı! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası detayları açıkladı. Bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında emeklilere promosyon ödemesi altında para ödenmesine karar verilmiş ve bu ödemelere promosyon parası ismi verilmişti. Süreçte milyonlarca emekliye bankalar ile imza attıkları promosyon kontratı ile 3 yılda bir ek para alma yolu açılmıştı. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar yükseldi.

21.06.2021 08:11 - Son Güncelleme: 21.06.2021 08:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





