İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... Hemen hesaba yatıyor! ATM'den anında çekebilirsiniz 2.000 TL'ye yükseldi!
Teker teker açıklandı! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası detayları açıkladı. Bankalar ile yapılan uzun görüşmeler sonrasında emeklilere promosyon ödemesi altında para ödenmesine karar verilmiş ve bu ödemelere promosyon parası ismi verilmişti. Süreçte milyonlarca emekliye bankalar ile imza attıkları promosyon kontratı ile 3 yılda bir ek para alma yolu açılmıştı. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar yükseldi.
Anında hesaba yatıyor! İNG, TEB, Finansbank, Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... ATM'den çekin 2.000 TL'ye yükseldi! Emekliler artık bankalardan promosyon paralarını zamlı alacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, SGK aracı ile bankalarla bir protokol imza atmıştı. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara maaşlarını bir bankaya taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 yılında tutarları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 yılı kampanyaları daha cazip hale geldi.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2021?
Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Aralık ayı 2020 rakamı ise;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 800 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 1.000 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.200 lira olarak uygulanacak.