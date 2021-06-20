BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Haziran Salı yine dopdolu! BİM katalogta gıda ürünlerinde birbirinden güzel fırsatlar!

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Haziran Salı yine dopdolu. Her hafta Salı ve Cuma günleri çeşitli ürün gruplarında uygun fiyat sunan, en çok ziyaret edilen market zincirinde yine pek çok seçenek dikkat çekiyor. Şimdiden alacaklarını belirlemek ve stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak isteyenler güncel kataloğu merak ediyor. BİM katalogta gıda ürünlerinde birbirinden güzel fırsatlar vatandaşları bekliyor, işte BİM'de bu hafta olan çeşitler…