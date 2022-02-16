ING Bank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank CEPTETEB ihtiyaç kredisi oranları! 5.000-20.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz!
Vatandaşların nakit gereksinimlerine deva olmak isteyen üç bankadan avantajlı kredi paketleri duyurulmaya devam ediyor. Birçok alanda görülen yüksek fiyatlar ve art arda gelen çoğu zam ardından kişilerin nakit gereksinimi de artış gösterdi. Uygun finansman kullanarak nakit sıkıntısını çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar ise en makul oranlara sahip kredileri kullanarak ek nakit desteğinden yararlanmak istiyor. ING Bank, Vakıfbank ve Akbank doğrultusundan duyurulan 3 ay ertelemeli krediler çoğu vatandaşın gereksiniminin çözümünde destek gerçekleştirmeyi hedefliyor. İşte vatandaşın cebini rahatlatacak o kredi kampanyaları
16.02.2022 08:36
- Son Güncelleme: 16.02.2022 08:36
ING, Vakıfbank ve Akbank'ın yanı sıra daha birçok farkı bankadan benzer kredi fırsatları duyuruldu. Acil nakit ihtiyaçları için ayrıca vatandaşlara faizsiz veya düşük faiz oranları ile hızlı krediler sağlayan bankalar, dijital bankacılık hizmetleri kapsamında masrafların da bir hayli azaltılmasını sağlamıştır.
ING Bank İhtiyaç Kredisi
ING bank 20.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için vatandaşlara %1,59'dan başlayan faiz oranları ile kredi desteği sunmaktadır. Ayrıca 5 bin liraya kadar olan ihtiyaçları için Turuncu Ekstra programı kapsamında yer alan vatandaşların faizsiz olarak nakit desteği alması da sağlanacak.