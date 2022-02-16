%1,20, %1,29... Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum!
Konut fiyatlarında yaşanan artış ardından vatandaşlar makul konut finansmanlarına yönelmiş durumda. Her kesimden vatandaşa makul kredi seçenekleri ile cazip oranlar yayınlayan Şekerbank ve Ziraat Bankası ise ev sahibi olmak isteyenlere makul geri ödeme fırsatları ile kira öder gibi ev sahibi gerçeklştirmeyi hedefliyor. Uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak yurttaşların rahatça ev sahibi olmasını sağlayacak finansman takviyeleri kapsamında emekliden memura kadar her kesimden vatandaşın yararlanması hedefleniyor. Düşük faiz seçeneklerinden de yararlanarak kişilerin hayallerindeki eve kavuşması sağlanacak. Peki en makul konut kredileri hangi bankada? İşte konut finansmanlarında cazip oranlar.
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası konut kredileri kapsamında çalışana ve emekliye uygun özel faiz oranları ile en uygun konut kredilerini sağlamaya devam ediyor. Son dönemde artan konut fiyatlarına karşı vatandaşların uygun kredi oranlarından da yararlanarak sıfır veya ikinci el konutlarda geçerli olmak üzere ayrıcalıklı kredilerden yararlanması mümkündür.
Sıfır konutlara özel kullandırılacak kredi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler için %1,20 faiz oranları ve 120 ay vade seçenekleri ile kredi verilmektedir. Sıfır konutlarda geçerli olmak üzere 100.000 TL kredi talep eden vatandaşlar için yapılan örnek hesaplamaya göre aylık 1.695 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün hale getirilmiştir.
Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile emekli maaşını bankadan alan tüm emeklilerin 100.000 TL kredi için %1,29 faiz oranları ve 120 ay vade seçeneği ile 1.642 TL taksit ödeyerek ev sahibi olması sağlanıyor. Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında sunulan konut kredisinde ise benzer oranlar ve avantajlar sunulmaktadır.