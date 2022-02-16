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Haberler Ekonomi %1,20, %1,29... Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum!

%1,20, %1,29... Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum!

Konut fiyatlarında yaşanan artış ardından vatandaşlar makul konut finansmanlarına yönelmiş durumda. Her kesimden vatandaşa makul kredi seçenekleri ile cazip oranlar yayınlayan Şekerbank ve Ziraat Bankası ise ev sahibi olmak isteyenlere makul geri ödeme fırsatları ile kira öder gibi ev sahibi gerçeklştirmeyi hedefliyor. Uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak yurttaşların rahatça ev sahibi olmasını sağlayacak finansman takviyeleri kapsamında emekliden memura kadar her kesimden vatandaşın yararlanması hedefleniyor. Düşük faiz seçeneklerinden de yararlanarak kişilerin hayallerindeki eve kavuşması sağlanacak. Peki en makul konut kredileri hangi bankada? İşte konut finansmanlarında cazip oranlar.

takvim.com.tr
16.02.2022 08:37 - Son Güncelleme: 16.02.2022 08:37
%1,20, %1,29... Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum!

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası konut kredileri kapsamında çalışana ve emekliye uygun özel faiz oranları ile en uygun konut kredilerini sağlamaya devam ediyor. Son dönemde artan konut fiyatlarına karşı vatandaşların uygun kredi oranlarından da yararlanarak sıfır veya ikinci el konutlarda geçerli olmak üzere ayrıcalıklı kredilerden yararlanması mümkündür.

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%1,20, %1,29... Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum!

Sıfır konutlara özel kullandırılacak kredi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler için %1,20 faiz oranları ve 120 ay vade seçenekleri ile kredi verilmektedir. Sıfır konutlarda geçerli olmak üzere 100.000 TL kredi talep eden vatandaşlar için yapılan örnek hesaplamaya göre aylık 1.695 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün hale getirilmiştir.

%1,20, %1,29... Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum!

Çalışanın Artısı veya Emeklinin Artısı kredi paketleri kapsamında kullandırılacak kredilerde ise yine düşük faiz oranları ile emeklinin veya çalışan vatandaşların en uygun oranlardan yararlanması sağlanacak.

%1,20, %1,29... Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum!

Emeklilere özel sağlanan kredi kapsamında konut finansmanından yararlanmak isteyenlere özel %1,29'dan başlayan faiz oranları ile kredi sağlanmaktadır.

%1,20, %1,29... Banka banka 100 Bin TL konut kredisi taksit hesaplamaları! Güncelleme sonrası konut kredi faizlerinde son durum!

Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile emekli maaşını bankadan alan tüm emeklilerin 100.000 TL kredi için %1,29 faiz oranları ve 120 ay vade seçeneği ile 1.642 TL taksit ödeyerek ev sahibi olması sağlanıyor. Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında sunulan konut kredisinde ise benzer oranlar ve avantajlar sunulmaktadır.

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