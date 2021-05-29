İnfilak etti lav gibi patlayacak! Adeta rekora koştu! 33 günlük 28.000 TL en yüksek mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Gündelik yaşamda b ütçesinden kısarak para birikimi yapan pek çok işi mevcut birikimi artırmak istiyor. Bu yöntemler arasında şüphesiz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride çeşitli harcamalar yapmak için ya da yatırım yapmak üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu konu hakkında pek çok hesaplama yapıyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki her ay bankalar tarafından müşterilerine sunulan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu konuda birbiriyle yarışını sürdürüyor. Bu doğrultuda 33 günlük en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusuyla ilgili tüm bilgileri sizler için tüm detayları araştırarak kapsamlı bir şekilde yazımızda derledik.