Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu! Ayı piyasası mı geldi?
Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu. Yatırımcıların ise aklında tek bir soru var. Ayı piyasası mı geldi? ve Ayı piyasası nedir? şeklinde... Bitcoin mayıs ayında yüzde 36 düşüşle yaklaşık 10 yılın en sert aylık kaybını yaşadı. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 11'de kaldı. Mayısta kripto paraların toplam piyasa değeri ise 562 milyar dolar eridi.
30.05.2021 07:10
- Son Güncelleme: 30.05.2021 07:10