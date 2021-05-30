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Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu! Ayı piyasası mı geldi?

Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu. Yatırımcıların ise aklında tek bir soru var. Ayı piyasası mı geldi? ve Ayı piyasası nedir? şeklinde... Bitcoin mayıs ayında yüzde 36 düşüşle yaklaşık 10 yılın en sert aylık kaybını yaşadı. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 11'de kaldı. Mayısta kripto paraların toplam piyasa değeri ise 562 milyar dolar eridi.

30.05.2021 07:10 - Son Güncelleme: 30.05.2021 07:10
Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu! Ayı piyasası mı geldi?

Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği kısıtlama ve Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya almasıyla başlayan satış süreci Mayıs ayında Bitcoin'in yüzde 36 değer kaybetmesine yol açtı.

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Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu! Ayı piyasası mı geldi?

Mayıs ayına 56.580 dolardan başlayan Bitcoin zaman zaman 60.000 doları zorlasa da bu seviyeyi kıramadı. Ardından başlayan olumsuz haber akışı büyük satışların gelmesine yol açtı.

Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu! Ayı piyasası mı geldi?

Bitcoin bugün 36.250 dolara geriledi.

Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu! Ayı piyasası mı geldi?

EN SERT DÜŞÜŞ
Şu ana kadar yaşanan yüzde 36'lık düşüş Eylül 2011'den bu yana dolar bazında yaşanan en sert aylık gerileme oldu. Eylül 2011'de Bitcoin yüzde 37 değer kaybetmişti.

Bitcoin, Etherium, Dogecoin, BNB... Kripto paralar tepetaklak oldu! Ayı piyasası mı geldi?

Tabii Bitcoin'deki değer kaybı bugün ve yarın devam ederse söz konusu tarihteki düşüş aşılabilir. Esen olumsuz rüzgarlar sadece Bitcoin'i değil tüm kripto para piyasasını etkiledi.