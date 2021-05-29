2.000 TL'ye kadar ödeme! ATM'den paranızı çekebiliyorsunuz! Milyonlarca emekli bu parayı alabiliyor!
Her yıl bankalar emekli promosyon ücretlerini güncelliyor. Yapılan güncellemelerle birlikte emekliler ATM'den 2.000 TL'ye kadar promosyon çekebiliyor. Emeklilerin ücret promosyonlarından yararlanabilmeleri için arz edilen tek şart emekli ücretinin ilgili banka üzerinden alınması. 3 sene boyunca o bankada kalma sözü verilen emekli müşteriye promosyon ödemesi yapılıyor. Bu miktar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte bankaların emekli promosyonları!
Milyonlarca emekliye promosyon ücretleri ödenmeye devam ediyor. 2021 emekli promosyon ücretleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ücretlerini 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere ödeme yapılmaya devam ediliyor. Emekli promosyon ücretleri de bu yıl güncellendi. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 2,000 liraya kadar çıkıyor.
YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.