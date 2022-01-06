İndirimli ürünler tek tek açıklandı 8,95 TL'den satılıyor! Çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel ürünleri yayında! Tekstil, beyaz eşya, gıda...

A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar en ucuz gıda ve elektronik ürünleri almak için zincir marketlerin aktüel kataloğunu araştırıyor. Bu hafta A101'de hem gıdada hem de teknolojik aletlerde indirim yapıldı. Çokça Tarladan Salça Biber Acı 1500 g 22,25 TL'ye satışa girdi. 6 Ocak'tan itibaren de tek kişilik yorgan 79,95 TL'ye satılacak. Akıllı telefondan plazmaya, çeyiz alışverişi yapmak isteyen çiftler için bir tekstil ürünleri, süpürge makinesi, beyaz eşya indirime girdi. Her hafta A101'in güncel aktüel ürünlerini okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. İşte hafta sonunu da kapsayan A101'in yeni aktüel ürünleri...