Mevduat faizinde 2022 bombası! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! ING, Burgan, Enpara %20, %21, %22,50...

Uygulamaya konan bu politikalar kapsamında TL mevduat hesaplarına ilişkin bankalar faiz getirisini artırdı. Devlet desteği ile çok daha avantajlı hale gelen mevduat hesapları, birkaç hafta önce %17 olan faiz oranlarının 2022'nin daha ilk haftasında %22'lere kadar yükselmesini sağladı.

