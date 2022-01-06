Mevduat faizinde 2022 bombası! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları arşa çıktı! ING, Burgan, Enpara %20, %21, %22,50...
Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesinin ardından bankaların mevduat faiz oranları da yükselmeye başladı. TL'nin yeniden değer kazanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TL'ye yönelik yeni enstrümanların devreye sokulmaya başlaması, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere de cazip teklifler getirdi. 2022'nin ilk haftasında güncellenen bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları yüzde 22'nin üzerine kadar çıktı. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar.
06.01.2022 12:09
- Son Güncelleme: 06.01.2022 12:09
En Yüksek Mevduat Faiz Oranları
Bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında faiz oranlarını yükseltmesinin ardından vatandaşlar yeniden TL birikimine yönelmiş durumda. Kurda yaşanan tarihi yükseliş sonrasında TL'nin yabancı paralar karşısında ciddi değer kaybetmesi yeni ekonomi politikalarını da gündeme getirmişti.
Birikimlerini en yüksek faiz veren bankalar ile değerlendirmek ve vadeli mevduat faizlerinden en yüksek getiriyi elde etmek isteyenler için bankaların güncel mevduat faiz oranları ise şu şekildedir:
• Burgan Bank ON Hesap Mevduat Faiz Oranı: %22,50
• Alternatif Bank VOV Hesap Mevduat Faiz Oranı: %20,50
Burgan Bank Mevduat Faiz Oranları
Bankaların mevduat faiz oranlarının yükselmesinin ardından en yüksek oranları ile dikkat çeken Burgan Bank, %22,50'ye varan faiz oranları ile gündüz vadesiz geceli vadeli hesap fırsatı sunuyor.