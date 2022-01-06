2022 yılı boyunca uygulanacak oranlar belli oldu! Bunu yapan 2 yıl erken erken emekli oluyor! Kurallar tamamen değişti!

Geçtiğimiz yıl için günlük olarak askerlik ve doğum borçlanması için en düşük tutar 38,15 TL iken, en yüksek 286,20 TL olarak hesaplanıyordu. 1 Ocak 2022 itibariyle bu oran günlük en düşük 57,43 TL, en yüksek ise 430,8 TL olarak belirlendi.