2022 yılı boyunca uygulanacak oranlar belli oldu! Bunu yapan 2 yıl erken erken emekli oluyor! Kurallar tamamen değişti!
2022 yılının gelmesinin ardından Ocak ayı itibariyle birçok ücrette yeni zam oranları belli oldu. SGK prim borçlanmaları dahil olmak üzere 2022 asgari ücret, memur ve emekli maaş oranları ile diğer tüm ücretlerde 2022 yılı boyunca uygulanacak oranlar belirlendi. SGK tarafından erken emeklilik fırsatı sunulan askerlik ve doğum borçlanması gibi borçlanma türlerinde ise yeni zam oranları uygulanmaya başladı. Peki, SGK borçlanmalarında yeni zam oranları ne kadar? İşte detaylar
2022 Askerlik ve Doğum Borçlanması Ne Kadar Oldu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2022 yılı için uygulanacak borçlanma oranları netlik kazandı. 2022 asgari ücret zammının belli olmasının ardından ortaya çıkan yeni oranlara göre, yeni yılda borçlanma yoluna gidecek vatandaşların %39,9 daha fazla prim borcu ödemeleri gerecek.
Böylece 18 ay askerlik yapan bir kişi için söz konusu sürenin tamamı için borçlanmaya gitmesi halinde 540 gün için 28 bin 825 TL borç ödemesi gerekecek. Doğum borçlanmasında ise maliyet ortalama 10 bin 958 TL artış göstermiş oldu.
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Yurt Dışı Borçlanmasında Maliyetler Yükseldi!
Askerlik ve doğum borçlanmasının yanı sıra SGK'nın gurbetçi vatandaşlar için sunduğu yurt dışı borçlanmalarında da maliyetler neredeyse rekor seviyede artış gösterdi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yeni borçlanma oranları 1 günlük prim tutarı 75,06 TL olarak hesaplanmaya başladı.