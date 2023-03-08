İNDİRİMLİ KIRMIZI ET FİYATLARI 2023! Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları LİSTESİ! Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu?
Kırmızı et fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Son dönemde ete yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarla birlikte, Avrupa ve Güney Amerika'dan canlı hayvan ve karkas geliyor. Böylelikle etin kilogram fiyatının da düşmesi bekleniyor. Peki, Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu? Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
08.03.2023 10:50 - Son Güncelleme: 08.03.2023 10:50
Et fiyatlarına yeni yıldan bu yana yüzde 50 zam geldi. Fiyat artışı ile ilgili bakanlık harekete geçti. Peki, kırmızı ete indirim gelecek mi? Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
ETİN KİLOGRAMININ 145-150 TL ARASINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Sabah'ın gaberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı da vatandaşın daha ucuza et yiyebilmesi için ithalat silahını çıkardı.